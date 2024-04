A gennaio-febbraio già 27 tragedie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Impennata di infortuni in Lombardia nei primi due mesi del 2024. L’anno inizia peggio di com’era finito, nonostante il 2023 avesse già lasciato dietro di sé una lunga inaccettabile di morti bianche. Secondo i dati Inail aggiornati al 29in Lombardia gli infortuni mortali asono stati 27 rispetto ai 19 dello stesso periodo del 2023. In maglia nera il Bresciano con sei casi, il doppio rispetto al 2023. Undici fanno capo all’industria, 3 nelle costruzioni, altrettanti nel trasporto e magazzinaggio, due nel commercio all’ingrosso e nella riparazione di veicoli. Otto casi hanno coinvolto lavoratori stranieri; in 23 si trattava di maschi, quattro invece le lavoratrici decedute lavoro. Tredici avevano fra i 50 e i 59 anni. In crescita anche le denunce all’Inail per infortuni più o meno gravi: 18.386 tra ...