23 aprile | Parlamento in seduta comune per elezione del giudice costituzionale

(Di venerdì 12 aprile 2024) ROMA – Martedì 23, alle ore 12.30, nell’Aula di Montecitorio ilsi riunisce inper la votazione a scrutinio segreto per l’di undella Corte. Essendo questo il terzo scrutinio, occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli eventuali scrutini successivi, è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L'articolo L'Opinionista.

Non una, ma due interrogazioni sono depositate in Parlamento affinché il Ministero della cultura verifichi la correttezza, sia formale che sostanziale – entrando nel merito del progetto – relativa ... (ilrestodelcarlino)

800 giovani invadono il Parlamento europeo. Metsola, "votate" - Circa 800 giovani hanno partecipato stamattina all'inaugurazione della Settimana Europea della Gioventù, un evento organizzato dalla Commissione europea ogni due anni per celebrare e promuovere ...ansa

Benifei, Amazon accetti le ispezioni o non riavrà i badge all'Eurocamera - BRUXELLES - "Mentre Jeff Bezos conquista il titolo di persona più ricca della Terra, i suoi lavoratori hanno raccontato che in alcuni casi non possono nemmeno fare una pausa per andare in bagno, press ...ansa

Giorgetti: Fosse per me detrazioni Superbonus su 10 anni - (Agenzia Vista) Lussemburgo, 12 aprile 2024 "Se dipendesse da me, sì. Però decide il Parlamento", le parole del ministro Giorgetti si è detto favorevole spalmare le detrazioni sul Superbonus per 10 an ...quotidiano