18 buyers internazionali alla scoperta delle eccellenze olearie italiane grazie al concorso nazionale Ercole Olivario

(Di venerdì 12 aprile 2024) PERUGIA – È iniziato l’ampio programma di promozione e valorizzazioneaziende e degli oli partecipanti al. La prima azione messa in campo da, dopo la cerimonia di premiazione dello scorso 6 Aprile, a favore dell’olivicoltura italiana è una novità nel panorama del marketing B2B, si tratta della “Italian EVO Experience –”, un progetto ampio, finalizzato a coinvolgere i 18stranieri, in un’esperienza completa incentrata sull’olio e.v.o. di qualità italiano, comprendente incontri B2B con le aziendedel ...

Turismo culturale e attività outdoor: la Romagna si promuove agli eventi e workshop di settore internazionale - Visit Romagna si presenta agli operatori internazionali, buyer provenienti dai paesi principalmente europei, in serata promuovendo le novità relative alla stagione 2024, eventi, itinerari, prodotti ...ravennawebtv

SACE e Archiproducts al Fuorisalone per le aziende della filiera del legnoarredo - Nell'ambito della Milano Design Week 2024, Archiproducts organizzerà una serie di incontri dal 16 al 19 aprile sulla Terrazza del Made in Italy di SACE, per le aziende del settore, architetti e buyer ...teleborsa

Ventisette aziende orafe aretine alla fiera di Istanbul con Cna - “Il mercato turco è in grandissima espansione come dimostrano i dati sull’export del 2023”, spiega il Presidente orafi CNA Mauro Benvenuto ...lanazione