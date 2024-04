110 giocatori con disabilità alla gara di bocce paralimpiche “13° BocciHabile”

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 aprile 2024) Successi e podi per Piombinese, Follonichese, Pieve a Nievole, C.B. Grossetano,Arezzo, San Vincenzo Il 13° Trofeoa San Vincenzo ha segnato un trionfo di inclusione e passione per lo sport paralimpico, con la partecipazione di 110provenienti da diverse parti della Toscana. L’evento, organizzato dall’Associazione La Provvidenza di Piombino e sostenuto dFederazione ItalianaToscana, ha registrato un’entusiastica partecipazione e ha evidenziato il crescente interesse per lenella regione. Con premi assegnati nelle categorie individuali e a coppie, l’evento ha celebrato l’impegno e il talento degli atleti conintellettivo-relazionale, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport ...