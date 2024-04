1° maggio | annunciati i nomi dei conduttori del Concertone | sul palco Ermal Meta e Noemi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Toccherà ae acondurre l’edizione 2024 deldel 1°. Per la prima volta, l’evento – promosso da Cgil, Cisl e Uil – si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni. L’annuncio è stato fatto nei titoli di testa del Tg3 delle 19, in cui i due artisti sono stati invitati come ospiti. Entrambi i cantanti si sono esibiti più volte suldel, ma mai nel ruolo di presentatori:ha cantato nelle edizioni del 2012, 2015, 2020 e 2021, mentrein quelle del 2017, 2018, 2020 e 2021. «La mia felicità è immensa – ha commentato-. Sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte ...