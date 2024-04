Zuppi | sicurezza lavoro dovere non lusso

(Di giovedì 11 aprile 2024) 12.15 "Lanon è un costo, non è un, ma è un, un diritto inalienabile per ogni persona". Queste le parole del cardinale Matteo, presidente della Cei, nel suo intervento alla manifestazione di Cgil e Uil di Bologna contro le morti sul. "Larichiede investimenti. Quando laè vista come un costo inutile, vuol dire che siamo irresponsabili. Serve molta più attenzione allae dobbiamo farla più che dirla. Muoiono tre persone al giorno, bisogna parlarne meno e farla di più".

Il giorno della rabbia: "Non possiamo rassegnarci". Politica e sindacati insieme invocano la risposta di piazza - Dopo la tragedia di Camugnano, oggi a Bologna la manifestazione contro le morti bianche. L’auspicio della Cgil e del sindaco Lepore: "Dev’essere una reazione massiccia e corale".msn