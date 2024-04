“Zero morti sul lavoro” | braccia incrociate in azienda | oltre 300 persone di fronte alla Prefettura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bergamo. “Abbiamo firmato un contratto di, non di morte”: è uno dei cartelli comparsi tra la folla degli300 lavoratori e sindacalisti riuniti oggi pomeriggio in via Tasso a Bergamo, di, per partecipare a un presidio nel giorno dello sciopero generale. Proprio mentre era in corso la manifestazione, è avvenuto un nuovo infortunio mortale: nel primo pomeriggio un operaio albanese di 58 anni residente in provincia di Bergamo, a Martinengo, è rimasto ucciso, pare per un crollo o un cedimento in uno scavo edile a Piacenza. Con la mobilitazione nazionale, CGIL e UIL sono tornate a chiedere “sul”, e a rivendicare in tutto il Paese misure efficaci in materia di salute e sicurezza, in ore di rinnovato dolore ...