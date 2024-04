Zelensky | la villa di re Carlo e l’agente del Cremlino

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 11 aprile 2024) Oggi trattiamo una segnalazione un po’ fuori tempo massimo, visto che a noi l’avete inviata ieri ma l’articolo a cui faceva riferimento è della settimana scorsa. La trattiamo comunque per ragioni che capirete a fine articolo. La notizia che trattiamo è di quelle che avete già visto in precedenza, ma stavolta laacquistata daè di re, mentre un’altra volta era in Egitto: poco conta dove siano collocate, l’importante è dare a intendere ai propri follower cheusi i soldi dell’Ucraina per spese pazze e per vivere nel lusso mentre in Ucraina si muore per sue decisioni scellerate (e non perché l’Ucraina è un Paese sovrano che è stato invaso da un Paese confinante). La notizia trova spazio su siti come FaroDiRoma, Il Simplicissimus, InchiostroNero, Osservatorio sulla legalità e sui diritti; ...