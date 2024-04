Zelenska | Mosca fa combattere i ragazzi ucraini deportati

(Di giovedì 11 aprile 2024) I bambiniin Russia "crescono, diventano adulti, possono anche essere chiamati alle armi e mandati ain Ucraina, abbiamo già testimonianze in questo senso". Lo afferma la first lady ucraina Olenain un'intervista al Tg2. "Sono più di 19mila bambiniin Russia, secondo le nostre fonti - dice la moglie del presidente Zelensky -. Secondo la parte russa sono molto di più. I dati sono discordanti. Sono cifre che vanno verificate. Ma stanno spostando i bambini sul territorio russo, gli cambiano i documenti e le generalità".

