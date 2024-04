Zaccardi | scoppiata la bolla delle auto a batteria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laelettriche sta scoppiando. Tra fallimenti a catena di startup, quotazioni azionarie in picchiata e prezzi proibitivi per il grande pubblico, quello che fino a pochi anni fa sembrava il business del futuro rischia di rivelarsi un buco nell'acqua. Soprattutto per le aziende americane. L'ultima a deludere le attese del mercato è stata Tesla che il 2 aprile ha comunicato i numeri sulle vendite del primo trimestre dell'anno: leimmatricolate sono state meno di 390mila, in calo dell'8,5% sul 2022, un dato decisamente peggiore di quanto si aspettassero gli analisti. Dall'inizio dell'anno, Tesla ha perso in borsa quasi il 30%. E da una capitalizzazione di 1.200 miliardi di dollari nel 2021, è scesa a poco più di 540 miliardi. Ma non è solo il colosso fondato da Elon Musk a trovarsi in difficoltà, ...