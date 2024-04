Yana Malayko uccisa a 23 anni dal fidanzato | il padre | “Costretti a vivere senza di lei | vogliamo giustizia”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Oggi in Corte d’Assise del Tribunale di Mantova si è tenuta l’udienza relativa al femminicidio diMalaiko, la ragazza di 23dall’exDumitru Stratan. L’uomo è in carcere da gennaio ed è accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Stratan avrebbe colpitoripetutamente e con violenza al volto e al capo, utilizzando una spranga di ferro. Ma la 23enne, che aveva disperatamente cercato di difendersi – come testimonia una frattura alla mano sinistra -, secondo l’autopsiaè deceduta per asfissia. Questo perché era stata rinchiusa in un trolley dopo essere stata spinta con forza per farla entrare mentre ancora agonizzante. Infine, era stata abbandonata in un campo sotto un cumulo di sterpaglie. Gli avvocati che ...