WWE | Svelato il poster ufficiale di Backlash | protagonista ovviamente Cody Rhodes

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 4 maggio andrà di scena il prossimo PLE WWE, che sarà molto importante perché inaugurerà una serie di PLE che si terranno fuori dai confini USA e per l’occasione questa volta saremo a Lione in Francia.ilL’evento sarà il primo dopo WrestleMania 40 e nella giornata di oggi la WWE ha ufficialmente attraverso i propri canali social ildell’evento.ilè il nuovo Undisputed WWE Universal Champion. The officialfor #WWE2024. pic.twitter.com/OnRhfgx8fv— Wrestle Ops (@WrestleOps) April 11, 2024