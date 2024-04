WWE | Gli stage più piccoli saranno la regola da qui in avanti per i tv show

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da ormai parecchio tempo l’affluenza dei fan agli eventi WWE, anche non televisivi, sta facendo registrare dati importantissimi e le richieste di biglietti sono sempre maggiori. Raw e SmackDown andati in onda nella WrestleMania Week hanno visto l’utilizzo dipiùrispetto a quelli che eravamo abituati a vedere. Si tratta di una scelta motivata non solo da modifiche a livello di produzione, ma anche per creare maggiori posti nella arene. Ebbene questo format scenografico diventerà lapiùlaSecondo quanto evidenziato da PWInsider, il setup di Raw e SmackDown visto nella WrestleMania Week diventerà lad’ora in. Ciò risponde alla volontà di creare più posti ...

