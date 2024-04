World days | non solo raduni Definita la grande festa Arrivano le maxi Vespa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) PONTEDERA Musica e divertimento, live performance, spettacoli teatrali, mostre e presentazione di libri. Ildella prossima settimana non ètour di vespisti, prove speciali, concorso di eleganza e tutto ciò che può essere dedicato alla due ruote più famosa del mondo. Da giovedì prossimo alla domenica la città di Pontedera si prepara ad essere coinvolta in tutti i suoi quartieri, dal Villaggio Piaggio fino a Fuori del ponte, passando per il centro con un’infinità di appuntamenti tutti elencati nel depliant che in questi giorni è stato distribuito in tutte le case pontederesi. In questi giorni saranno posizionate le 4in polimex messe a disposizione dall’azienda Superevo e colorate da 4 rispettivi artisti. La...