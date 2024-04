Wisniewski vede la luce in fondo al tunnel | Voglio dare il mio contributo per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo nove mesi ai box a seguito del grave infortunio al crociato patito in ritiro, Przemyslawintralainal, come sta? "Giorno dopo giorno sto sempre meglio, il ginocchio è quasi pronto, ho recuperato al 100%. Finalmente vedo lainal. È stato un periodo difficile dal punto di vista psicologico, ma grazie al sostegno della mia famiglia, dei miei amici e del club sono riuscito ad affrontarlo nel migliore dei modi. Infortuni come quello che ho subito sono molto pesanti, perché stare così tanto tempo lontano dal campo è frustrante, ma sono situazioni che psicologicamente ti aiutano a crescere e ad essere ancora più forte". Confida di tornare in campo in questo rush ...