WhatsApp | le due novità sui messaggi in arrivo e l' età | da oggi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 11 aprile 2024) Duesu. Da giovedì 11 aprile entrano in vigore nell'Unione europea le modifiche che consentiranno agli utenti di ricevereanche da app esterne, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. In questo modo la piattaforma non sarà più "chiusa", ma aperta a soggetti terzi. Non...