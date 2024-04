Volotea a Napoli | Francia più vicina | decolla il volo per Lione Da oggi due collegamenti settimanali | giovedì e domenica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si inaugura11 aprile, il collegamento operato dada Capodichino acon due frequenze alla settimana, ile la. Sono così 22 le destinazioni offerte dalla compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee dallo scalo partenopeo, di cui 6 domestiche e 16 internazionali. Nei prossimi mesi partirà dallo scalo campano anche il collegamento verso Spalato – in Croazia – e le quattro nuove rotte disponibili dall’aeroporto di Salerno, operativo dal prossimo 11 luglio. Valeria Rebasti, International Market Director di, ricorda: “Siamo molto soddisfatti della nostra offerta in Campania: oltre alle tre importanti novità previste a– Atene,...

Ottimi risultati per Volotea , la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, nel 2023 presso l’aeroporto di Napoli – Capodichino. Il vettore chiude l’anno in positivo, con ... (ildenaro)

FOTO ZOOM - Napoli, Lindstrom incontra l'addestratore cinofilo Gianluca De Falco ed autografa la sua maglia azzurra - Jesper Lindstrom, calciatore del Napoli, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia dell'addestratore cinofilo Gianluca De Falco al quale ha regalato una maglia autografata. Ecco l'immagine.napolimagazine

SERIE A - Ultima chiamata europea per la Lazio, quote rasoterra per Tudor con la Salernitana - La Lazio ospita la Salernitana nell’anticipo del venerdì di Serie A e non può più sbagliare per non perdere altro terreno nella corsa all’Europa. Contro i biancocelesti era arrivata, all’andata, la pr ...napolimagazine