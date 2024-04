Volley | Superlega 2023 2024 | Perugia espugna Milano e vola in finale Sarà gara-5 tra Monza e Trento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Sir Susa Vim3-1ed è la prima finalista delladimaschile. All’Allianz Cloud gli uomini di Roberto Piazza partono a tutta sfruttando il fattore casalingo, ma la squadra di Angelo Lorenzetti esce alla distanza, imponendosi con i seguenti parziali: 25-18, 24-26, 20-25, 18-25. Rimpianti in particolar modo per il secondo set, in cuisi è quasi sempre trovata in vantaggio, riuscendo a procurarsi anche una palla set non concretizzata sul 24-23. Perso la frazione dopo un magistrale attacco messo giù da Ben Tara,ha preso sempre più fiducia con il passare dei minuti, gestendo ottimamente il terzo parziale e trovando poi l’allungo decisivo nella fase centrale del quarto set ...