Volley | ottime prestazioni dal vivaio rossoblù Valdimagra punta forte sui giovani Under 15 e 17 campioni territoriali

(Di giovedì 11 aprile 2024)resul settorele per programmare il futuro. IlGroup raccoglie soddisfazioni dal, che vanno un po’ a mitigare la delusione della prima squadra, la Zephyr Mulattieri penultima in B maschile. Le rappresentative del gruppohanno vinto i campionati17 e 15 maschili, portando così a casa i due titoli di categoria del Levante ligure. Sguardo adesso verso le fasi regionali sempre sotto il coordinamento generale del direttore sportivo delFederico Ciuffardi. Sotto la guida tecnica di Lorenzo Derchi, con il vice Luca Sanna, gli17 (che hanno preso parte al campionato locale di categoria come ...

Volley femminile, Scandicci strapazza Milano e vola in finale scudetto. Si frena la corsa di Egonu e compagne - Scandicci ha travolto Milano con un perentorio 3-0 (25-22; 25-22; 25-21) e si è qualificata alla finale scudetto di Volley femminile. La compagine toscana ha espugnato l'Allianz Cloud e ha chiuso la s ...oasport

Play Off 5° posto: Piacenza leader, Verona seconda, Cisterna ok in rimonta - Biancorossi in vetta grazie al successo su Modena, gli uomini di Stoytchev corsari in casa di una Civitanova incapace di reagire nonostante il cambio di allenatore, i pontini vanno sotto ma poi supera ...tuttosport

Play Off 5° posto: Piacenza in testa, Verona corsara, Cisterna terza - Gli uomini di Anastasi battono Modena e si isolano al comando, gli scaligeri vanno a vincere a Civitanova contro una Lube sempre più in crisi, la squadra di Falasca batte Padova in rimonta ...corrieredellosport