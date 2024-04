“Voi ora venite con me” Angelina Mango chiama Amici e sceglie le due allieve

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per l’Eurovision, l’evento musicale più atteso dell’anno in scena a Malmo dal 7 al 12 maggio,ha scelto di puntare su due ex allievi diper la sua coreografia.dove lo scorso anno si è aggiudicato il premio di categoria, battuta solo dal ballerino Mattia Zenzola. Un premio che cosìaveva commentato: “Ci sono stati momenti in cui non realizzato e momenti in cui mi sentivo molto fiera di quello che avevo fatto, ma fino a poche ore fa. Non mi immaginavo la fine di questo percorso, per me non esisteva, non ce la facevo ad andare oltre con l’immaginazione”. >>“C’è una comunicazione importante”. Pochi giorni all’Isola dei Famosi e già l’avviso clamoroso per Samuel Peron “Ho vissuto una quantità di emozioni che non si può spiegare, ma sono felice con tutto il ...