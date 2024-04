Voglio solo il massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per essere oggi il numero uno nel suo settore, quello del restauro di immobili storici, con un "portfolio" di oltre 35 strutture alberghiere di pregio, disseminate lungo tutto lo Stivale, Andrea Bulgarella ha dovuto lavorare una vita. Ha… combattuto e vinto decine di "battaglie". Forse quella più difficile è legata, paradossalmente, alle vicende della Lucchese, della quale è diventato da poco il presidente. Perché il calcio è un mondo a sé, diverso da qualsiasi altra attività, perché ruota intorno ad un pallone. Comunque Andrea Bulgarella si è tuffato in questa avventura, perché a Lucca, dopo la chiusura dell’ esperienza di Vichi e compagni, non c’è stato nessuno, tra gli imprenditori locali, a caricarsi sulle spalle la responsabilità economica e nondi non far morire il calcio. Lui, invece, lo ha fatto, mettendo in campo alcune parole-chiave, come passione, ...