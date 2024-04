Voce Giulia in aula | la mamma in lacrime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 12.50 Nell'milanese del processo per l' omicidio diTramontano, ladella 29enne risuona in un messaggio a un'amica poche ore prima di essere uccisa. Scoppia inla. Raccontando l'incontro con la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello aveva una storia parallela,all'amica dice che la rivale le ha "raccontato tutto. Sono scioccata dalla vita che (Alessandro, Ndr.) conduceva,dalle cose che ha fatto e che mi ha detto". Saputo del tradimento,voleva lasciare il compagno, ma non ha fatto in tempo.