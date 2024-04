Vocalelli | ”Se fossi in Conte accetterei di corsa la sfida con il Napoli E’ una piazza molto importante”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024): ”è una, ha vinto appena lo scorso anno lo Scudetto, è ambiziosa, passionale, con una grande tifoseria” Alessandro, giornalista, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni:: Ilè giusto che provi a fare più punti possibili per cercare di centrare una qualificazione in Europa League “Ilè giusto che provi a fare più punti possibili per cercare di centrare una qualificazione in Europa League e finchè c’è una speranza minima, vista la bagarre che si è creata per la qualificazione in Champions, è giusto che ci provi, tenendo anche conto della probabilissima conquista ...