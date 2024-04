Vladimir Luxuria spaventa i naufraghi | novità nel regolamento rispetto all’Isola di Ilary Blasi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha annunciato che non ci saranno seconde possibilità per idei famosi 2024dei famosi 2024. Nel bel mezzo del televoto,ha annunciato in diretta durante la seconda puntata dell’Isola dei famosi che non ci saranno seconde possibilità per i, a differenza di quanto visto nelle ultime edizioni. Quando il pubblico deciderà di eliminare i concorrenti dal programma non ci saranno chance di salvarsi e tantomeno altre isole sulle quali rifugiarsi. LEGGI ANCHE: Diretta seconda puntata isola dei famosi, tutti gli avvenimentiè stata chiarissima nel corso della puntata, assicurando che quando il pubblico deciderà di ...