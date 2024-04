(Di giovedì 11 aprile 2024) DA SAPERE. C’è anche l’Asst Papa Giovanni XXIII tra i centri che aderiscono alla nona edizione della (H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda Ets in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Giornata nazionale della Salute della Donna: iniziative gratuite presso l'ospedale di Macerata - “Gli Ospedali di Macerata e Civitanova, facenti parte del network Bollino Rosa, aderiscono all’iniziativa e come ogni anno offrono una settimana di servizi gratuiti quali Visite, consulenze, incontri ...viveremacerata

Visite ginecologiche gratuite per le donne in menopausa - L’Ospedale di Bergamo offre alle donne in menopausa alcune Visite ginecologiche gratuite nelle giornate di giovedì 18, venerdì 19 e mercoledì 24 aprile. È obbligatoria la prenotazione da fissare telef ...informazione

Open Week sulla Salute della Donna, Visite gratuite a Empoli - In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona ...gonews