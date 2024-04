(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 62% deglisui social network esprime un sentimento alla chiusura delle scuole e delle università per la fine del. E' quanto emerge da una ricerca condotta in esclusiva perda VIS, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana da un team di sviluppatori. Si tratta di un sentiment negativo significativo, che viene associato a queste emozioni principali: stupore 24%, rabbia 20%, ironia 12%. Le argomentazioni principali di chi èo alla chiusura riguardano l'estraneità delle tradizioni italiane, a livello religioso e culturale, con il. Chi ...

