Virtus | una Vitoria per il riscatto È caccia aperta all’ottavo posto

(Di giovedì 11 aprile 2024) Alla matrice sono ancora attaccati circa 500 biglietti e poi laraggiungerà il sesto sold-out consecutivo in Eurolega. In altre parole anche per la gara di domani sera la Segafredo potrà contare sulla spinta dei suoi 10mila tifosi e questo è sicuramente un dato di partenza importante per chi non ha alternative e deve vincere contro il Baskonia nell’ultima giornata della fase di qualificazione della competizione europea. Con un successo i bianconeri sarebbero ottavi e avrebbero poi due opportunità per entrare nei playoff, altrimenti in quella posizione ci finiranno i baschi e per la V nera tutto sarà più complicato. Domenica a Venezia la V nera ha confermato quanto Daniel Hackett sia un giocatore chiave per questa squadra dato che senza di lui è saltato pure il fattore campo, con la formazione allenata da coach Luca Banchi che ha perso con il ...