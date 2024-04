Violenze carcere Uccella | teste ghanese racconta di aver “abbuscato tanto”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Santa Maria Capua Vetere. Il racconto choc di pugni, calci, manganellate e insulti, ma anche tanti riconoscimenti di imputati non andati a buon fine al maxi-processo sulleavvenute neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020, con 105 imputati tra agenti della Polizia Penitenziaria, funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) e medici dell’Asl di Caserta in servizio ale quasi 200 parti civili, quasi tutti detenuti all’epoca dei fatti. Una dinamica che si ripete da inizio processo. Le vittime, che continuano a riferire dal banco dei testimoni ciò che hanno subito, come il 33enneSeth Owusu, chedi” (essere stato picchiato in dialetto, ndr) e di essere ...