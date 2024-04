Vino | trattative per oltre 3 milioni di euro al BuyWine Toscana 2024

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile- Più di 20.000 wine tasting negli4.000 incontri BtoB che hanno registrato un livello di soddisfazione di buyer e seller superiore al 92%. Questi sono alcuni dei numeri che fotografano il successo dell’edizionedi, la più grande vetrina BtoB delMade in Tuscany che si chiude oggi a Firenze, promossa da Regioneinsieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze, con il coordinamento di comunicazione, ufficio stampa e social, a cura di Fondazione Sistema. Nelle giornate del 10 e 11 aprile presso la Fortezza da Basso di Firenze, 240 produttori, di cui un terzo biologici e biodinamici, hanno incontrato 193 buyer internazionali provenienti ...

