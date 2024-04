Vingegaard | il racconto del padre | “un inferno! Non abbiamo ancora sue notizie”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jonassi trovain ospedale dopo la spaventosa caduta al Giro dei Paesi Baschi. Il ciclista danese è stato operato per la frattura alla clavicola ed è stato poi messo in terapia intensiva. Il corridore del Team Visma sta, dunque,recuperando dal terribile infortunio e la sua famiglia è in apprensione per le sue condizioni. Clausdi Jonas, ha parlato al media danese Ekstra Bladet della situazione che lui e la sua famiglia stanno affrontando. IldeldiClausha assicurato che non hannopotuto parlare con suo figlio dopo la caduta. “È stato unper noi. È passata una settimana dalla sua caduta e io e mia moglie ...