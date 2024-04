Vincenzo ottiene un cuore nuovo dopo 4 mesi di ricovero nel 25° anniversario di nozze | “Un angelo mi ha salvato”

(Di giovedì 11 aprile 2024) All'Ospedale dei Colli di Napoli l’evento “DAI - Un sì per la vita”, organizzato e promosso dallo Sportello Amico Trapianti dell’Azienda Ospedaliera.

Verona, negata la giustizia riparativa al truffatore arrestato con l’ex concorrente del Grande Fratello - «Raggiri seriali anche in tv»: i giudici non lo ammettono all’istituto concesso al killer di Carol Maltesi Negata al truffatore seriale quella stessa giustizia riparativa di cui, invece, aveva fatto c ...corrieredelveneto.corriere

Juve Stabia promossa in Serie B, arriva il commento di Vincenzo De Luca - Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha espresso il suo pensiero sulla promozione della Juve stabia dalla Lega Pro alla Serie B.areanapoli