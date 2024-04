Villaricca | i residenti di via Palermo si incatenano davanti alle loro abitazioni

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si sono incatenatiagli immobili di cui sono proprietari per protesta. È quanto accaduto questo pomeriggio, giovedì 11 aprile in via. Idel civico 72 sono ancora senza una casa dopo essere stati sgomberati da circa 2 anni a causa dell’apertura di una enorme voragine., idi via L'articolo Teleclubitalia.