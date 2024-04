Viktoria Plzen-Fiorentina | le pagelle di CM | Sottil e Belotti non pervenuti Quarta lotta

Plzen, 11 aprile 2024 – La Fiorentina sbarca a Plzen per affrontare il Viktoria nell'andata dei quarti di Conference League. La squadra ceca è, al momento, imbattuta nel torneo e tra le mura amiche ... (sport.quotidiano)

I voti , i TOP e i FLOP del match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2023/2024: Pagelle Viktoria Plzen-Fiorentina Le Pagelle dei protagonisti del match tra Viktoria ... (calcionews24)

La Fiorentina pareggia per 0-0 in casa del Viktoria Plzen: il passaggio in semifinale di Conference League si deciderà nella gara di ritorno al Franchi.Continua a leggere (fanpage)