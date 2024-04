Tra calciatori non in lista UEFA e infortunati, la squadra ceca dovrà rinunciare a ben 10 elementi nel match di Conference League contro la... (calciomercato)

I quarti di finale di Coneference League vedono una delle gare più interessanti per temi e numeri in Viktoria Plzen-Fiorentina , due squadre... (calciomercato)

Viktoria Plzen a pezzi contro la Fiorentina: solo 13 calciatori a disposizione dell’allenatore - Il Viktoria Plzen affronterà la Fiorentina ai quarti di Conference League con una squadra decimata. Diversi infortuni hanno portato la squadra ceca ad avere solo 13 giocatori di movimento a ...fanpage

Sport in tv oggi (giovedì 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi giovedì 11 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Si preannuncia grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo, dove si giocano gli ottavi di finale: Jannik Sinner incrocerà il tedesco ...oasport

Verso Milan-Roma: attenzione ai diffidati, due top rossoneri sono a rischio per il ritorno - Nella sfida di questa sera tra Milan e Roma, fioccano i giocatori diffidati che dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non saltare la gara di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadi ...sportpaper