Vietnam | frode da 12 | 5 miliardi di dollari | condannata a morte la regina del mattone

Truong My Lan, una delle donne più ricche del Vietnam , è stata condannata a morte per il suo coinvolgimento nel più grave scandalo finanziario nella storia del paese. Leggi (internazionale)

