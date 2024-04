Vietnam | condannata a morte la magnate regina delle truffe “Frode da 44 miliardi di dollari”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ho Chi Minh City, 11 aprile 2024 – Un tribunaleita ha condannato aTruong My Lan, la dirigente del colosso immobiliare Van Thinh Phat, per un caso dida 44di, secondo quanto riportato da Bbc News. La 67enne è accusata di aver truffato fondi da unaprincipali banche delper un decennio, erodendo “la fiducia della gente nella leadership del Partito (comunista) e dello Stato”, secondo le parole della giuria. La vicenda ha avuto inizio nel 2011, quando a Troung My Lan, considerata all’epoca un’imprenditrice di successo, è stato affidato il compito di far confluire tre banche in crisi in un’unica grande istituto di credito, la Saigon Commercial Bank. La leggeita vieta a qualsiasi cittadino di ...

Truong My Lan, una delle donne più ricche del Vietnam , è stata condannata a morte per il suo coinvolgimento nel più grave scandalo finanziario nella storia del paese. Leggi (internazionale)

Scandalo da 44 miliardi di dollari: imprenditrice Vietnamita rischia la pena di morte per frode bancaria - In Vietnam, un processo senza precedenti ha catturato l'attenzione di tutta la nazione e non solo: Truong My Lan, una donna d'affari di 67 anni, è al centro del più grande scandalo bancario nella stor ...informazione

Iran, Israele e l’attesa della rappresaglia - Terzo. La cronaca è tragicamente ripetitiva, con l’Ucraina che chiede all’Occidente l’invio di materiale bellico. Se non ripartirà in modo massiccio il flusso di rifornimenti è possibile — secondo ...corriere

Vietnam condanna a morte manager per frode da 25 miliardi - Un tribunale Vietnamita ha condannato a morte Truong My Lan, la dirigente di un colosso immobiliare, per un caso di frode dall’equivalente di quasi 25 miliardi di franchi. Si tratta del più grande sca ...swissinfo.ch