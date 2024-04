VIDEO – Torino-Juventus | Mick Wallace al Parlamento Europeo | «Juve m****»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024)si sfideranno nel derby della Mole in programma sabato 13 aprile alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande. A sorpresa, un Eurodeputato irlandese,, ha inscenato un siparietto molto divertente e curioso alcon tanto di frase non proprio amichevole nei confronti della squadra di Allegri SIPARIETTO GRANATA –si affronteranno nell’attesissimo derby della Mole in programma allo stadio Olimpico Grandesabato 13 aprile alle ore 18, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. La stracittadina torinese arriva anche algrazie all’eurodeputato irlandese ...