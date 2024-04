VIDEO Incendio distrugge l’ex scatolificio | residenti evacuati in via precauzionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte, verso le 3:00 circa, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per undivampato ad Angri in via dei Goti all’interno di un’ex. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente tutta la struttura di circa 3500 mq. Sul posto le squadre di Nocera, Sarno, Mercato San Severino, Centrale, 4 Autobotti di cui 2 da Napoli e 1 Autoscala. Diverse persone allontanate precauzionalmente dalle abitazioni per via del fumo e un paio di persone affidate al 118 per controlli di un’eventuale intossicazione. CC, Arpac e Sindaco sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.