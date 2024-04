VIDEO FOTO Lavoro | “sfila” la rabbia per morti e ingiustizie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il mondo sindacale della provincia di Avellino risponde presente allo sciopero nazionale proclamato dal Cgil e Uil a sostegno della sicurezza del, per una “giusta riforma fiscale” e per “un nuovo modello sociale di fare impresa”: la protesta è di quattro ore per tutto il settore privato e di otto ore per l’edilizia. Con in testa i segretari generali di Cgil, Franco Fiordellisi, e Uil, Luigi Simeone, il corteo partito da Piazza Castello hato per tutta la città arrivando fino alla Prefettura di Avellino. Lì l’Assemblea pubblica e la “chiamata” di Fiordellisi alla piazza avellinese a dire tutti insieme “basta”, non senza prima aver osservato un minuto di silenio per le vittime dele le ultime solo in ordine temporale, quelle dell’esplosione della centrale idroelettrica di Suviana. In tutta ...