Vicchio | al Teatro Giotto “5 anni in 5 parole” Resoconto di fine mandato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024)(Firenze), 11 aprile 2024 - Si è tenuto ieri sera al“5in 5”, incontro pubblico nel quale il sindaco Filippo Carlà Campa e la Giunta hanno illustrato ildi. Numerose le persone presenti. Sono stati ripercorsi i 5di attività amministrativa, nelle scelte, nelle cifre, nei progetti e nei cantieri, in particolare quelli relativi al Pnrr ma non solo, nei momenti più significativi, con gli interventi del sindaco e di ogni assessore. I progetti più rilevanti, economicamente e socialmente, riguardano: la realizzazione di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un centro operativo per servizi essenziali alla popolazione (soggetto attuatore ...