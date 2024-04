Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DELL’11 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO 2 CAMION CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CAMTIERI PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; ALTRI LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO MONTEROTONDO SCALO. E AE’ INIZIATA DA POCO L’ULTIMA FASE DELLO SCIOPERO REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 24.00 L’AGITAZIONE INTERESSERA’ LA RETE ...