Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DELL’11 APRILEORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCORIMOSSO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALL’AURELIA FINO ALLA TRIONFALE; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E LA RUSTICA, IN CARREGGIATA OPPOSTA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA SPINACETO ...