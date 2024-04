Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DELL’11 APRILEORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA VEIENTANA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER FORMELLO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E IN CARREGGIATA OPPOSTA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; ALTRI LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO MONTEROTONDO SCALO; ED E’ IN CORSO LO ...