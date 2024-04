Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEL 11 APRILE 2025 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA FLAMINIA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PRIMA PORTA E MALBRGHETTO, CODE IN SMALTIMENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA PONTINA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. RICORDIAMO CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DI TRENITALIA: FINO ALLE 13:00 A RISCHIO IL SERVIZIO DELLE FERROVIE REGIONALI. INTERESSATE ANCHE LE FRECCE E GLI INTERCITY. DALLE 13.00 ALLE 17:00 LA PROTESTA RIGUARDERÀ LA RETE COTRAL, ...