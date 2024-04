Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEL 11 APRILE 2025 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA FLAMINIA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRIMA PORTA E MALBRGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. RICORDIAMO CHE OGGI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COINVOLGE TUTTA LA. FINO ALLE 13:00 A RISCHIO IL SERVIZIO DI FERROVIE REGIONALI GESTITE DA TRENITALIA. INTERESSATE ANCHE LE FRECCE E GLI INTERCITY. DALLE 13.00 ALLE 17:00 LA PROTESTA RIGUARDERÀ LA RETE COTRAL, POSSIBILI DUNQUE I ...

Traslochi, il regolamento comunale va rivisto: via libera del Campidoglio per riscrivere le procedure: I traslocatori, a Roma, garantiscono un servizio importante. Ma le condizioni in cui lo esercitano, creano problemi alla viabilità e causano un buco milionario all'erario cittadino. Provocano, quindi, disagi su cui, ...

Modifiche alla viabilità nelle vie Campesio, X Giugno e Cantarana: Inoltre, vista la necessità di un'impresa di scaricare materiale edile, dalle ore 8 alle 11 di venerdì 12 aprile, in via X Giugno, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Roma e quello con via ...