Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEL 11 APRILE 2025 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1-NAPOLI SI È VERIFICATO UN INCIDENTE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE. AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. MOLTO TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA VEIENTANA A LAURENTINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDNETE SEGNALATO IN PROSSIMTÀ DELLO SVINCOLO AURELIA. SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA TUSCOLANA E TIBURTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...