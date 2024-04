Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 08 | 45

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEL 11 APRILE 2025 ORE 08:30 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO PIUTTOSTO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASSIA VEIENTANA A PISANA, TRA-FIUMICINO E LAURENTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE INTERESSANO ANCHE LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DIE DUE PONTI SEMPRE IN INGRESSO A. SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR DE CENCI E ...

Viabilità DEL 11 APRILE 2025 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ... (romadailynews)

Viabilità DEL 11 APRILE 2025 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ... (romadailynews)

Modifiche alla viabilità nelle vie Campesio, X Giugno e Cantarana: Inoltre, vista la necessità di un'impresa di scaricare materiale edile, dalle ore 8 alle 11 di venerdì 12 aprile, in via X Giugno, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Roma e quello con via ...

Municipio XV: ... integrante e identitaria della città di Roma . Per questo ci opponiamo al progetto calato dall'alto, peraltro privo di un piano per la viabilità e la mobilità in un contesto già problematico, che ...