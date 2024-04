Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEL 11 APRILE 2025 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE INTERESSANO ANCHE LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DIE DUE PONTI SEMPRE IN INGRESSO A. SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA POMEZIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. OGGI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COINVOLGE TUTTA LA. DALLE 09:00 ALLE 13:00 A RISCHIO IL SERVIZIO DI FERROVIE REGIONALI GESTITE DA ...