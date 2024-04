(Di giovedì 11 aprile 2024) I plateatici iseani torneranno ad essere disposti comee con le stesse dimensioni e, soprattutto, non verranno più disposti sul lungolago. Lo spiega Palazzo Vantini, che ha accolto le istanzepopolazione e delle minoranze, che per molto tempo hanno chiesto la rimozione deiaffidate agli esercenti. "Sostanzialmente tutti gli spazi dei plateatici saranno riportati alla situazione Precovid – spiega il vicesindaco Cristian Quetti – contenendo e concedendo l’eventuale ampliamente temporaneo nella misura del 20% con un massimo di 25metri quadri limitatamente agli spazi permanenti, ovvero a quegli spazi che già esistevano e pagavano un canone fisso". La polemica era montata negli ultimi mesi a causa ...

Via i tavolini dalle aree pubbliche. Si torna a prima della pandemia - I plateatici iseani torneranno alla situazione pre-pandemia senza occupare il lungolago, su richiesta della popolazione e delle minoranze. Iseo diventerà un salotto all'aria aperta per turisti e resid ...ilgiorno

Rieti, Salaria: rotatorie e ponte da demolire: otto mesi di disagi - RIETI - Anas sta ultimando i lavori di potenziamento e miglioramento degli svincoli di Rieti lungo la Salaria. L'intervento, del valore complessivo di oltre 28 milioni di euro, riguarda ...ilmessaggero

Ancora gravi incidenti sulla Tiburtina Valeria, Italia dei Diritti sollecita provvedimenti per garantire la sicurezza della SS 5 - Ancora incidenti sulla via Tiburtina Valeria e di nuovo ci è scappato il morto. Il movimento Italia dei Diritti che già a suo tempo aveva segnalato la pericolosità di questa consolare romana che in or ...lagone