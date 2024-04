Via gli assessori | lo strappo pugliese di Conte fa infuriare Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giuseppestrappa. Dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto Bari e non solo, con nelle ultime ore l'arresto col fratello Enzo di Alfonso Pisicchio, commissario dell'Arti (Agenzia regionale della tecnologia) ed ex assessore in Comune e poi in Regione, il leader del M5S arriva nel capoluogoe in conferenza stampa annuncia: "Lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe. Rinunciamo agli incarichi pur di cambiare le cose". Rosa Barone dà le dimissioni dall'assessorato al Welfare, Cristian Casili lascia la poltrona di vicepresidente del Consiglio regionale, Grazia Di Bari molla la delega alla Cultura e i consiglieri escono dalla maggioranza.spiega così la scelta davanti ai microfoni: "Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non facciamo ...